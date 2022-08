Milik a Torino per le visite mediche: è un nuovo calciatore della Juventus

Il polacco arriva dal Marsiglia in prestito con diritto di riscatto. L’ex Napoli piaceva alla Juve da un pezzo. Farà il vice Vlahovic, in qualche occasione potrà giocarci anche insieme

Alla fine, dopo anni di corteggiamento ed inseguimenti più o meno diretti, il matrimonio tra Arkadiusz Milik e la Juventus si fa. Non è ancora ufficiale, ma il polacco è a Torino per le visite mediche, come rivela un video pubblicato sui social dallo stesso club bianconero. Milik arriva dal Marsiglia in prestito con diritto di riscatto per una cifra complessiva vicina ai 10 milioni di euro. In terra francese ha fatto piuttosto bene (16 gol in 37 partite ufficiali) nonostante un rapporto burrascoso con l’allenatore dello scorso anno, Sampaoli.

Per Allegri dunque non arriva Depay ma Milik, che farà il vice Vlahovic ma che, in determinate situazioni, potrà anche giocare assieme al serbo. Dell’operazione, lo ricordiamo, beneficerà indirettamente anche il Napoli che ha conservato una percentuale sulla rivendita di Arek.