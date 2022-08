Meneghin: «Milano d’estate è un deserto, per una bottiglia d’acqua sono dovuto andare in autogrill»

E la Milano (quasi) deserta d’agosto? La adori o la detesti?

«È un po’ il problema delle grandi città. Chi ci vive e ci lavora, non vede l’ora di staccare ed andare in montagna o al mare. Il problema è che sono in tanti che la pensano così. Troppi esercizi commerciali chiudono contemporaneamente, creando seri problemi a chi rimane. Pochi giorni fa ero in città, cercavo un bar aperto per comprare una bottiglietta d’acqua. Niente di aperto, l’ho dovuta prendere in autogrill».