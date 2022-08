Marotta: «Skriniar rimarrà, l’Inter non vuole farsi lusingare dalle richieste del Psg»

L’amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn prima del match con la Lazio. Ha parlato di Skriniari.

“La proprietà la settimana scorsa ha esplicitato la volontà di non farsi lusingare dalle richieste del Psg. Skriniar è un elemento molto importante nell’impianto di gioco della squadra, come tale rimarrà certamente. E’ un ragazzo molto perbene, con lui avvieremo quanto prima un dialogo, una negoziazione, perché vorremmo certamente siglare un contratto che lo possa vincolare all’Inter per tanti anni. Sono fiducioso sulla serietà del ragazzo, credo che questa velata minaccia non è sufficiente a scalfire i valori del giocatore”.