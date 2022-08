Mancini: «Roma e Napoli sullo stesso piano. Il Napoli ha preso giocatori interessanti»

Il ct alla Gazzetta: «È vero che ha perso Koulibaly e non è poco. Sarei contento per Raspadori, giocherebbe in Champions. In un gioco veloce e verticale si troverebbe bene».

La Gazzetta intervista Roberto Mancini che parla anche del Napoli e di Raspadori.

Dietro le tre squadre a strisce, mette la Roma o il Napoli?

«Sullo stesso piano. In fondo si assomigliano: per lo spirito offensivo, per un progetto tecnico rifinito negli anni. Il Napoli ha perso Koulibaly e non è poco, ma ha preso giocatori interessanti. Arrivasse Raspadori, sarei contento, perché giocherebbe in Champions e crescerebbe in una squadra con ambizioni superiori. In un gioco così veloce e verticale si troverebbe bene».