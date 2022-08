L’Equipe, la partenza di Fabian Ruiz non sarebbe una tragedia a Napoli

Il quotidiano esalta le doti dello spagnolo, l’anno scorso è stato il giocatore che ha toccato più palloni, ma sottolinea anche la sua mancanza di leadership e picchi di prestazioni altissimi.

L’Equipe scrive oggi dell’affare Fabian Ruiz al Psg, riportando il ventaglio di offerte che arrivano dalle fonti italiane. SI va dai 25 al 30 milioni per il calciatore spagnolo che potrebbe anche scegliere di restare ancora un anno al Napoli per poi essere libero di firmare gratis con il Real Madrid. Ma nulla è ancora stato deciso e quello che è certo, secondo il quotidiano francese è che il centrocampista potrebbe essere molto importante per il club parigino

Giocatore ultra creativo, con un’affidabilità tecnica piuttosto eccezionale, il napoletano può evolvere alla posizione del numero 6, 8 ma anche di un gradino più alto, in una posizione più offensiva del numero 10. Offrirebbe a Galtier un ventaglio di soluzioni interessanti. Proveniente da un calcio lento – la scuola del Betis Siviglia -, Fabian Ruiz ha saputo, negli ultimi anni, adattarsi a un calcio più verticale e diretto. Al di là della sua versatilità, è sempre stato centrale nel gioco del Napoli, l’anno scorso è stato il giocatore che ha toccato più palloni (67 passaggi di media a partita). Dotato di un buon tiro, ci prova spesso da lontano, da sinistra con finezza. Ha segnato sei dei suoi sette gol da fuori area la scorsa stagione. Ma i suoi difetti sono visibili – mancanza di leadership, giocatore costante ma senza picchi di prestazioni altissimi.

La cosa forse più interessante che sottolinea L’Equipe è che, chiaramente, il Napoli non avrebbe problemi a cederlo, considerando che anche sabato, nell’ultima amichevole, il calciatore spagnolo non è stato schierato da Spalletti

La sua partenza non sarebbe stata vista come una tragedia a Napoli.