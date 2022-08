L’Equipe: Galtier è ottimista su Skriniar al Psg

Il centrale dell’Inter è l’obiettivo numero uno come difensore centrale. In caso di difficoltà, il Psg punterebbe su Simakan del Lipsia

L’Equipe fa il punto sul calciomercato del Psg.

E scrive che i francesi ben conoscono il metodo di lavoro di Campos che ha lavorato al Monaco.

Il portoghese stabilisce un elenco di priorità per ogni ruolo con tre, quattro o cinque voci per ruolo.

Nel ruolo di difensore centrale la priorità, fissata dall’inizio di giugno, è lo slovacco Milan Skriniar (27 anni). I dirigenti del Psg rimangono convinti delle loro possibilità di ingaggiare il difensore dall’Inter. L’allenatore parigino Christophe Galtier non nasconde, in privato, una forma di ottimismo su questo tema.

Ma i dirigenti del Psg non vogliono trovarsi in difficoltà in caso di difficoltà insormontabili. E hanno individuato il numero due della lista:

si chiama Mohamed Simakan. Ha 22 anni, è arrivato al Lipsia la scorsa estate (per oltre 15 milioni di euro), si è rapidamente affermato come un elemento importante del club tedesco (40 partite in tutte le competizioni della scorsa stagione).