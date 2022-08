La Rai manda il Tg2 mentre Crippa vola verso l’oro. Repubblica: «La cosa più stupida mai fatta in tv»

Su Raidue sono andati in pubblicità mentre l’atleta italiano compieva una strepitosa rimonta in volata per il titolo europeo dei 10.000

Chi ieri sera non era sintonizzato su Raidue per gli Europei di atletica, non sa cosa si è perso. Chi era sintonizzato, invece, lo sa benissimo cosa si è perso: l’oro sui 10.000 metri di un italiano, Yeman Crippa, con una volata strepitosa. Sì, se lo sono persi anche i telespettatori che fino a quel momento avevano guardato la finale per 25 minuti. Perché, proprio sul più bello la Rai manda il TG2!

Lo racconta benissimo Antonio Dipollina su Repubblica, descrivendo la cosa come “la più stupida mai perpetrata in televisione”.

“Raidue, sul far delle 20.30, c’è la finale dei 10mila e c’è un italiano che sta per compiere un’impresa favolosa andando a prendersi l’oro. Ma a un giro e mezzo dalla fine, mancando un paio di minuti in tutto, i telecronisti iniziano ad affannarsi, è chiaro che stanno ricevendo in cuffia indicazioni altrettanto affannate. E alla fine succede: bisogna dare la linea al Tg2. La cronaca continua su RaiSport, i telecronisti non fanno in tempo nemmeno a dire canale 58, parte la pubblicità. Sul canale 58 Yeman Crippa va così in fantastica rimonta e taglia il traguardo alle 20.30 esatte”.

“Diciamo che lasciando spazio a un minimo di festeggiamenti, urla e sorrisi, il Tg2 sarebbe partito con cinque minuti di ritardo. E con tanta gente contenta davanti al video. E invece. Sul tema c’è dibattito. Ma è probabile che sia stata la cosa più stupida mai perpetrata in televisione. E come ognuno può intuire, non è facilissimo balzare in testa a questa speciale classifica. Deplorevoli comunque alcune battute sibilate sui social con vago riferimento all’impianto ideologico del Tg2 (“Lo avrebbero fatto se Crippa fosse stato di pelle bianca?”). Per fortuna, tra nuoto e atletica ed esigenze supreme del Tg2 questo periodo sta terminando”.