Kyrgios la accusò di essere ubriaca, una spettatrice di Wimbledon minaccia una querela per diffamazione

Durante la finale di Wimbledon di luglio, Nick Kyrgios accusò una spettatrice di distrarlo additandola all’arbitro come ubriaca. La donna, Anna Palus, avvocato polacco, fu temporaneamente rimossa dal tribunale dopo lo sfogo del tennista. Ora minaccia di citare in giudizio l’australiano per diffamazione. La storia è raccontata dal Guardian.

Kyrgios, che perse la finale contro Djokovic, disse all’arbitro Renaud Lichtenstein:

“Mi sta distraendo durante il servizio nella finale di Wimbledon. Non c’è altra occasione più grande. Non mi hai creduto e poi l’ha fatto di nuovo, mi è quasi costato il gioco. Perché è ancora qui? È ubriaca a morte… parla con me nel bel mezzo del gioco, è accettabile?”.

Quando Lichtenstein rispose di non sapere a chi si riferisse Kyrgios, il tennista gli disse: “So esattamente qual è: è quella con il vestito, quella che sembra aver bevuto circa 700 drink, fratello”.

La Palus si difende:

“Nel corso della finale, Nick Kyrgios mi ha rivolto un’accusa sconsiderata e del tutto infondata. Non solo questo ha causato notevoli danni durante la giornata, con conseguente mia temporanea rimozione dall’arena, ma la falsa accusa del signor Kyrgios è stata trasmessa e letta da milioni di persone in tutto il mondo, causando a me e alla mia famiglia danni e angoscia molto sostanziali. Dopo molte considerazioni, ho concluso che non ho altra alternativa che dare istruzioni ai miei avvocati Brett Wilson LLP di avviare procedimenti per diffamazione contro il signor Kyrgios al fine di riabilitare il mio nome. La necessità di ottenere una rivendicazione e di impedire la ripetizione dell’accusa sono le uniche ragioni per intraprendere un’azione legale”.

La donna ha aggiunto che tutti i danni che riuscirà a recuperare dall’azione legale saranno devoluti in beneficenza e che è pronta a rivolgersi all’alta corte se Kyrgios non offrirà “una pronta risoluzione a questa questione”.

Palus fu autorizzata a tornare sugli spalti durante la finale dopo aver ricevuto dell’acqua. Subito dopo la partita, disse al Sun: