Una squadra senza pensieri, senza ansie, senza favori. Col sole in fronte…Ferragosto ha dato le coordinate di una paccheriata “nterr Arena”

🤟Sceeggiate, autostrade, ‘O mellone miez ‘a tavola. Neomelodici in tour… But we are Rock… TamaRock

🙄Alex Magno da me difeso appare sempre più il vigile luminoso di Concetta mobili. Un ombrellone inchiodato. Non esce manco pe’ sbaglio. Help

😍Cosa c’è in un nome? Chiedevano a Giulietta…Ci importa cosa c’è nei piedi e ci sta un panorama che arriva al metaverso. E Giulietta l’ha visto e tutta Verona, fatal città da curva gretta. Kva’ core puro

❤ Ai razzisti puoi irridere solo in maniera fanciullesca poiché la loro ignoranza è data da una scarsa cultura, una violenta infanzia infelice. Linguaccia e lacrime e Victor si siede sul Benetrgodi prima di sdraiarsi a quattro di bastoni.

😆Kim non interviene, macella ma quando piglia e parte senza motivo lascia quel sottile brivido da patema d’animo…

😎Vi ricordate i primi joystick dei Commodore 64? Neri con la capa rossa? ecco, ora indossate loro la maglia azzurra e vi appare Lobo, a cui dobbiamo scuse perenni.

💙Per essere stati bollati come un cantiere senza permessi di lavori ce la siamo cavata. Una squadra senza pensieri, senza ansie, senza favori. Col sole in fronte.. Ferragosto ha dato le coordinate di una paccheriata “nterr Arena”

Forza Napoli Sempre e Comunque