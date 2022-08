Il Venezia comunica 13 positivi al covid e domani c’è la Coppa Italia

“Informate le autorità sanitarie competenti, i tesserati sono stati prontamente posti in isolamento nell’osservanza delle procedure previste dal protocollo sanitario”.

Il club del Venezia ha comunicato di aver riscontrato 13 positività al Covid tra i tesserati

“In data odierna il Venezia FC comunica che 13 tesserati del club sono risultati positivi al Covid-19. Informate le autorità sanitarie competenti, i tesserati sono stati prontamente posti in isolamento nell’osservanza delle procedure previste dal protocollo sanitario”.

La notizia dei 13 casi di positività al Covid arriva alla vigilia della sfida valida per i 32esimi di finale di Coppa Italia in programma domenica al Penzo contro l’Ascoli. La squadra allenata da Ivan Javorcic inoltre si stava preparando per l’esordio nel campionato di Serie B: una “prima” di prestigio contro il Genoa, altra squadra che ha come obiettivo di quello di risalire subito in Serie A, in calendario il 14 agosto alle ore 20.45.