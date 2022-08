Il Financial Times: i New York Yankees e LeBron James stanno comprando il Milan

Pronta l’acquisizione del club per 1,2 miliardi di euro. Investe anche il fondo americano di cui sono soci LeBron, il produttore musicale Jimmy Iovine e il rapper Drake

LeBron James sta comprando un pezzetto di Milan. Ma è più complicata di così. In realtà, scrive il Financial Times, i New York Yankees, e un fondo di investimento di Los Angeles, stanno investendo nel Milan insieme al gruppo di private equity statunitense RedBird, per acquisire il club con 1,2 miliardi di euro.

LeBron James c’entra perché oltre alla squadra di baseball di proprietà della famiglia Steinbrenner, il fondo Main Street Advisors annovera tra i suoi investitori la superstar del basket Nba. Ma ci sono anche il famoso produttore musicale Jimmy Iovine e il rapper Drake, tra i possibili nuovi azionisti del Milan.

RedBird annuncerà l’ingresso dei suoi nuovi partner già domani, secondo il Financial Times. Quando dovrebbe prendere ufficialmente il controllo del club dal suo attuale proprietario, l’hedge fund statunitense Elliott Management.

Gli Yankees sono tra i più grandi brand nello sport mondiale, con un record di 27 World Series della Major League Baseball vinte. La squadra è valutato da Forbes circa 6 miliardi di dollari. Gli Yankees sono comproprietari, con il City Football Group di Manchester, della franchigia del New York City FC nella Major League americana.