Haaland sbaglia due gol facili e in Inghilterra parte il dibattito: è l’uomo giusto per Guardiola?

Fanno discutere le due occasioni mancate contro il Liverpool. Il Guardian racconta che cosa ha portato il City a cambiare modello di attaccante

Tutto il mondo è paese. Sabato scorso, nel Community Shield vinto dal Liverpool per 3-1 sul City, il centravanti di Guardiola Haaland si è divorato due gol facili facili e il dibattito è già partito. ne ha scritto il Guardian.

Se il City non dovesse vincere il campionato, sarebbe il quinto in sei stagioni, potrebbe voltarsi indietro a questo pomeriggio di sole e vederlo come il primo avvertimento della crisi che sarebbe poi arrivata.

Il Guardian scrive che

quest’estate il City ha scommesso. Avrebbero potuto continuare a fare il proprio gioco fatto di possesso palla, tagli, schemi familiari che hanno consentito loro di segnare più gol di chiunque altro in Premier. Ma non l’hanno fatto. La Premier non è più la loro preoccupazione principale. L’obiettivo è la Champions League il grande trofeo che per un motivo o per un altro continua a sfuggire nonostante la loro ricchezza. Guardiola ha trascorso un decennio accumulando sconfitte non preventivabili. C’è stata sfortuna, ma le battute d’arresto sono state tali da rendere ragionevole qualche domanda sull’efficacia del metodo. La soluzione è stata Erling Haaland un tipo di attaccante molto diverso: un attaccante fisicamente grosso, un’opzione diversa, un’arma contundente tra le infinite matasse del possesso.

Il Guardian ha ricordato le due clamorose occasioni mancate da Haaland.

Non ha giocato bene, sembrava un altro, non ancora al meglio fisicamente e tuttavia avrebbe potuto segnare facilmente due gol. (…) Una partita non è una prova, ma sabato è stato evidente che ancora una volta il Liverpool è stato intelligente nell’acquistare un giocatore che si adatta perfettamente al loro sistema (Darwin Nunez, ndr). Così come lo è stato Luis Díaz a gennaio.

Haaland è un caso diverso. Il suo adattamento al gioco di Guardiola richiederà tempo.