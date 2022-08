Gazzetta: più di 10 milioni separano Napoli e Sassuolo per Raspadori

L’incontro Sassuolo-Napoli per Raspadori non è andato bene. Scrive la Gazzetta:

Il Sassuolo vuole vendere Raspadori al prezzo cui ha venduto Scamacca: 36 milioni più 6 di bonus e il 15% sulla rivendita incassati dal West Ham.

Ricalcando quell’operazione ha chiesto 40 milioni e una percentuale sulla rivendita anche per l’attaccante bolognese.

Le parti si sono date appuntamento per lunedì prossimo. Mistero fitto (per ora) sul luogo del nuovo vertice, anche se è facile prevedere che non sarà più in casa azzurra: la squadra di Spalletti sta per lasciare il ritiro di Castel di Sangro e molto probabilmente la seconda puntata sarà a Milano o dalle parti di Sassuolo.