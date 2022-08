Gazzetta: perché Raspadori è così importante per Spalletti?

La Gazzetta dello Sport prova a spiegare perché Spalletti preme tanto per avere Raspadori al Napoli

Raspadori per Spalletti è già la sintesi del nuovo Napoli prima ancora di arrivare in maglia azzurra, nel senso che incarna alla perfezione il progetto di una squadra giovane, divertente e soprattutto “verticale”. Una squadra che difende in avanti con una zanzara fastidiosa come Raspadori a pungere il play avversario ma anche una formazione capace di compattarsi dietro per poi esaltare Osimhen nello spazio alle spalle delle difese avversarie.