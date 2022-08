Gazzetta: Lukaku è in ritardo, pesante, imballato. Ad Appiano dicono che è al 70% del suo top

La LuLa è offuscata. Lautaro e Lukaku sembravano fare sport diversi e la cosa è tanto sorprendente quanto allarmante

L’Inter ha ricevuto una sonora sconfitta per 3-0 contro la Lazio. Oggi la Gazzetta dello Sport fa a pezzi Lukaku, colpevole di non essere al meglio della sua condizione. Lento, appesantito, in ritardo. Sono due i pezzi in cui la rosea scrive diffusamente del belga.

Nel primo, a firma di Davide Stoppini, si fa notare la palese differenza tra Lukaku e Lautaro, un tempo coppia perfetta.

“Con un pezzo di Lu-La non vai da nessuna parte. La coppia ragiona per due, ieri sera all’Olimpico Lautaro e Lukaku sembravano fare sport diversi e la cosa è tanto sorprendente quanto allarmante. Il salto in alto, forse, è ancora troppo in alto. Lo è stato per Romelu, in condizioni atletiche che definire approssimative è dire poco. Ad Appiano raccontano di un calciatore ancora al 70% del suo top”.

La LuLa, insomma, è offuscata, ma non per colpa di Lautaro.

“Lautaro è on fire, per usare espressioni in voga dall’altra parte di Milano. “Ma è dall’altra parte che bisogna voltarsi per individuare il problema, o se vogliamo il margine di crescita. Di Lukaku si ricordano un paio di colpi di testa fallimentari e un grande allungo a metà secondo tempo. Negli spazi stretti ha commesso molti errori tecnici. E’ indietro e si vede lontano un miglio”. “Il guaio è che ora inizia un tour de force che non permetterà a nessun giocatore, dunque neppure a Lukaku, di allenarsi. La condizione dovrà migliorare con le partite. Ma soprattutto, Inzaghi dovrà trovare il modo di rendere il belga pericoloso anche quando ha poco campo davanti, negli spazi stretti. In fondo, lì dove ha fallito Tuchel, deve riuscire Simone. Mica semplice. Ma è soprattutto da qui che passa la stagione dell’Inter”.

Anche Luigi Garlando scrive di Lukaku.

“Lukaku ha aspettato palloni che cadevano dal cielo, da fermo. Raramente è andato incontro alla sfera o ha dettato spazi, come in genere fa e come deve fare per diventare veramente pericoloso. Altrimenti si consegna alle manette dei difensori. Una sola volta ha scatenato la corsa nella profondità. È in ritardo, pesante, imballato, va ritrovato”.