Gazzetta: l’arrivo di Sirigu non scioglie il nodo portieri del Napoli

Per adesso, si andrà avanti con Meret (scontento) e Sirigu, l’idea di inizio estate che finalmente ha preso forma.

La Gazzetta dello Sport scrive del nodo portieri del Napoli, dopo la notizia lanciata ieri dell’arrivo di Salvatore Sirigu che firmerà un contratto annuale con opzione per il 2023-24 a 700mila euro e – salvo sorprese – oggi sosterrà oggi le visite mediche.

La domanda è chi sarà il primo portiere del Napoli? Questo non è ancora chiaro, perché Sirigu sarebbe dovuto arrivare solo in un secondo momento e come secondo portiere, ma di chi?

Da principio il “ticket” era infatti Meret-Sirigu e a questa condizione il portiere friulano avrebbe firmato il rinnovo con il Napoli fino al 2027, poi però le cose sono cambiate perché Spalletti ha fatto intendere di gradire un profilo internazionale.

Restano in campo nel due idee Kepa e Navas, ma che si fanno ogni giorno più difficili, il prestito del primo è legato a significativi dettagli mancanti, per il secondo invece si dovrà attendere gli sviluppi della trattativa con il Psg per Fabian Ruiz

Così, per adesso, si andrà avanti con Meret (scontento) e Sirigu, l’idea di inizio estate che finalmente ha preso forma.