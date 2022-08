Gazzetta: a Verona giocherà Meret. Per Navas o Kepa bisognerà aspettare

Sirigu sarà in panchina a Verona. Fabian non è ancora al Psg, De Laurentiis aspetta che i francesi arrivino a 25 milioni

La Gazzetta fa anche il punto sui portieri e scrive che per Navas e Kepa occorre aspettare un altro po’. A Verona, lunedì 15 agosto, prima giornata di campionato, tra i pali dovrebbe esserci Alex Meret che è sempre stato sul punto di lasciare il Napoli ma al 10 agosto è ancora il titolare della formazione di Spalletti.

Discorso più o meno simile per Fabian Ruiz al Paris Saint Germain, ma stavolta è De Laurentiis ad aspettare che la controparte faccia lievitare ancora un po’ l’offerta arrivando a quota 25 milioni. (…) Sirigu ha svolto le visite mediche ed al Bentegodi sarà in panchina. Dovrebbe giocare Meret anche perché per Navas o Kepa occorre comunque aspettare un altro po’.