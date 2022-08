Galtier vorrebbe subito Bernardo Silva e Skriniar al Psg

Il portoghese è un pallino del tecnico e di Luis Campos che lo scovò nelle riserve del Benfica e lo portò al Monaco nel 2014. Di Fabian Ruiz non si parla

Ci pensa L’Equipe a spiegare la frenata del Psg nella trattativa per Fabian Ruiz. Galtier ha come priorità Bernardo Silva e Skriniar, li avrebbe voluti già per la trasferta di domenica nella sua Lille. Fabian evidentemente nelle retrovie.

«Abbiamo identificato i giocatori che ci mancano», ha detto l’allenatore del Psg in conferenza stampa.

“Il Psg spera ancora nell’arrivo di un difensore centrale, un centrocampista e un elemento offensivo.

Nel 2014 Luis Campos – il direttore del Psg – scovò Bernardo Silva tra le riserve del Benfica e lo portò al Monaco. I due – come riporta L’Equipe – sono molto legati.

Bernardo Silva ha ancora tre anni di contratto col Manchester City. È lusingato dalle attenzioni del Psg, non gli dispiacerebbe trasferirsi. È stato anche nel mirino del Barcelona ma le difficoltà finanziarie del club hanno reso impossibile l’operazione.

Guardiola vorrebbe che rimanesse. Ma il mercato è aperto e tutto può succedere.