Galeone avverte Allegri: «Ma lo avete visto il centrocampo della Juve contro Koke, Saul e gli altri?»

La clamorosa debacle della Juventus nella sfida con l’Atletico non ha lasciato indifferente Giovanni Galeone, il mentore di Allegri, molto preoccupato per Max. Lo dice alla Gazzetta dello Sport.

«Alla sua Juve servono almeno quattro acquisti, se no ci vuole un miracolo per essere competitivi ad alto livello, specialmente dopo l’infortunio di Pogba. Ma avete visto il centrocampo bianconero contro Koke, Saul e gli altri? Una sfida impari… Nel cambio De Ligt-Bremer, poi, la Juve ci ha perso nell’immediato. Siamo sempre lì: De Ligt era eccezionale a destra, ma faticava a sinistra e al suo posto è arrivato Bremer, che nel centro-sinistra non ci ha mai giocato. L’avete visto contro l’Atletico? Morata lo ha scherzato, al Torino certe figure non le aveva mai fatte».