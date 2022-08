Juventus, Bremer preso di mira sui social: la sua prestazione con l’Atletico è stata disastrosa – VIDEO

Su Twitter gira un video di oltre due minuti con i suoi errori di posizionamento e di lettura e diverse imprecisioni tecniche. Decisamente da rivedere

Non è andata nel migliore dei modi la partita di Gleison Bremer ieri. Il centrale brasiliano ex Torino, arrivato a sostituire De Ligt e pagato profumatamente dai bianconeri, è stato preso di mira sui social per la sua prestazione a dir poco disastrosa. Su Twitter, infatti, gira un video di oltre due minuti che raccoglie tutti gli errori di posizionamento e di lettura di Bremer, a cui Morata è sfuggito da tutte le parti. Per Bremer anche diverse imprecisioni tecniche. Probabilmente, il difensore centrale – abituato a tre – avrà bisogno di un periodo di adattamento. Il video:

Ieri disastro totale Bremer pic.twitter.com/2mArxQ1cdU — Tackle DURO (@tackleduro) August 8, 2022