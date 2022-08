“Fino all’ultimo indizio”: sono le piccole cose che ti distruggono, quelle per cui ti beccano

È un grande thriller l’ultima creatura di John Lee Hancock. Su Netflix. Un vice-sceriffo si scontra col suo passato

È un grande thriller “Fino all’ultimo indizio” l’ultima creatura di John Lee Hancock – dal 4 agosto su Netflix al secondo posto nella classifica dei film più visti – che gode di un cast stellare e che forse – in inglese il titolo è “The little things” – si sarebbe potuto meglio titolare con “Falsi dettagli”. Al centro della narrazione c’è John “Deke” Deacon (Denzel Washington) che è un vice-sceriffo in una Contea vicino Los Angeles. La ricognizione di una prova per l’omicidio di una ragazza lo costringe a ritornare nella città e qui si scontra con il suo passato: si era occupato dell’indagine di un serial killer di giovani donne. Deke è ossessionato dalla risoluzione del caso passato – come il Commissario Ricciardi di De Giovanni parla alle vittime e le ascolta mentre ne scopre il dolore ed il sangue – ed assieme al detective Jimmy Baxter (Rami Malek) che ha la titolarità dell’indagine losangelina s’imbarca nella risoluzione dei nuovi casi. I due fanno coppia e credono di avere individuato nel sospettabile balordo Albert Sparma (Jared Leto) il potenziale colpevole dei nuovi assassini: il profilo gli si attaglia, ma manca il classico indizio finale per essere certi della sua incriminazione in giudizio. L’accelerazione emotiva data all’indagine porta i due in un vicolo ceco che già Deke aveva attraversato nell’indagine originaria con un supremum exitus indentico per entrambi. Non ci sono Angeli nella città e forse i dettagli possono avere valenze bifronti. Gli attori sono bravissimi e la solitamente perfetta musica di Thomas Newman fa da contrappunto ad una storia più psicologica che d’azione. “Perché sono le piccole cose che ti distruggono: sono loro quelle per cui ti beccano”.