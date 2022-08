El Pais: Il corteggiamento di Laporta e Xavi non sembra aver fatto breccia nel cuore di Messi

L’argentino con Galtier al Psg si trova molto meglio. Peraltro il Barça ha preso Lewandowski con cui Messi ha avuto un alterco ai tempi del Pallone d’oro del 2021

Messi e il Barcellona, il Barcellona e Messi. Incastri romantici, forse nostalgici. In qualche modo alimentati da Laporta e dalle sue dichiarazioni d’amore verso la stella del Paris Saint Germain. «Mi auguro che la storia di Leo al Barça non sia finito, gli sono moralmente debitore», aveva dichiarato qualche giorno fa. E gli aveva fatto eco Xavi che pur chiarendo che un suo ritorno quest’anno fosse da considerare utopico, non ha chiuso la porta per l’anno prossimo. Col tipo di calcio che sta proponendo il Barça, il tecnico è convinto che Leo farebbe 50 gol l’anno.

Ne parla el Paìs. Che spiega che il romantico ritorno è frenato da tanti ostacoli. Quelli di carattere economico, ben noti, e quello di carattere tecnico visto che il Barça ha appena preso Lewandowski, nuovo giocatore-simbolo del club, che ha avuto – non sfuggirà ai più – un alterco pubblico con Messi sul Pallone d’oro della discordia, quello del 2021.

Il contratto di Leo col Psg scade l’estate prossima, ma l’argentino ha già chiarito che fino a dopo il Mondiale non prenderà alcuna decisione, sia a livello di nazionale che di club. E sotto l’egida di Galtier, col nuovo sistema tattico, l’impressione è che Messi possa svoltare, ritornare a fare stabilmente la differenza dopo un anno in chiaroscuro. Tanto che pare che le dichiarazioni di Laporta e Xavi non abbiano fatto breccia nel cuore di Messi, che, anzi, non ha rilasciato alcuna dichiarazione pubblica al riguardo.