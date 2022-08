Due punti persi e Ndombele è in evidente sovrappeso

Con Amrabat su Lobotka Italiano ha imbrigliato Spalletti. Quando Kvara non è in giornata, chi deve sostituirlo: Elmas o Politano?

Cesare – Caro Guido ti devo dire che il Napoli ieri non mi è piaciuto. Secondo me partita mediocre con molti giocatori sottotono. Ancora una volta Italiano ha imbrigliato Spalletti. Anche se per l’amor del vero la Fiorentina ha fatto molto gioco ma con nessuna vera occasione gol. Per contro noi abbiamo sfiorato il vantaggio in almeno due occasioni.

Guido – Cesare per me ieri sono stati due punti persi. Contro una Fiorentina rientrata dalla trasferta europea all’alba di venerdì. Non vorrei che restasse in vita il difetto del Napoli dello scorso anno. Mancare le occasioni. O che il Napoli non sia attrezzato ancora per spuntarla contro le squadre della prima metà della classifica. Inoltre il gioco dal basso si presta a contromisure semplici. Basta marcare ad uomo gli addetti a ripartire e sei fritto. Possibile che Spalletti non lo sapesse?

Cesare – Hai ragione. La mossa di Amrabat ad uomo su Lobotka ha bloccato la fonte del nostro gioco. Il ceco non riusciva a prendere palla mentre al contrario Amrabat, fonte del gioco fiorentino, era libero di ricevere ed impostare. Sicuramente l’ammonizione ai primi minuti (molto discutibile) di Anguissa ha condizionato la partita. E nonostante questo il camerunense ha fatto una gran partita risultando a mio avviso il migliore degli azzurri ed è stato bravissimo a gestire l’ammonizione non rischiando mai un altro cartellino giallo.

Guido – Comunque alla fine il pareggio è stato giusto ma questa partita la potevamo anche vincere se Lozano non avesse sbagliato una occasione clamorosa e Raspadori fosse stato un po’ più deciso in un paio di occasioni. Il messicano per quanto mi riguarda resta un giocatore molto limitato.

Cesare – Volevo parlarti di Meret e di come questa situazione di attesa del suo futuro, che comunque fortunatamente giocoforza si risolverà in pochi giorni vista la scadenza del calciomercato, lo danneggi. Ieri ha fatto complessivamente una buona gara, sicuro negli interventi (a dir vero mai particolarmente difficili) e senza commettere errori nella costruzione dal basso. Il tutto macchiato da una mezza papera (si è fatta sbattere la palla sotto il mento su una conclusione avversaria non irresistibile perdendo palla) che poteva costarci cara nel primo tempo.

Guido – Una considerazione voglio farla anche su Kim che ha fatto una buona partita ma deve fare attenzione perché ogni tanto nella foga dell’anticipo a tutti i costi va a vuoto lasciando praterie alle sue spalle. Su questo il coreano deve migliorare.

Cesare – Altra considerazione vorrei farla su Kvara. Oggi ha capito come è difficile giocare quando il livello degli avversari si alza. È stato pressoché annullato dal veloce terzino avversario Dodò che lo ha costantemente anticipato o bloccato quando il georgiano si intestardiva nel dribbling. E in questo deve migliorare. È vero che deve puntare l’uomo ma deve imparare a gestirsi perché se lo fa ripetutamente e ravvicinatamente diventa prevedibile e si sfianca perdendo forza e velocità nello spunto.

Guido – Io aprirei un altro dibattito sul suo sostituto nelle cosiddette coppie ruolo per ruolo. Quando non è in giornata o è stanco, se si tratta di mantenere il risultato può andare bene Elmas, ma se dobbiamo produrre gioco ti devo dire che il macedone non mi sembra in grado di sostituirlo. Spalletti dovrà trovare un’altra soluzione. Chi sa forse potrebbe spostare Lozano a sinistra con Politano a destra. Ma è un ripiego.

Cesare – Lozano deludente ha sbagliato un gol clamoroso che avrebbe potuto farci vincere la partita. Ma è stato mediocre perché non ha sbagliato solo il gol. Meglio Politano e mi chiedo se rivedremo anche quest’anno il teatrino di alternanza tra i due (chi subentra all’altro per una prestazione deludente poi a sua volta dopo un po’ delude).

Guido – Anche a me, lo ripeto, non è proprio piaciuto Lozano. Ma Politano rende solo quando subentra. E che dire di Osimhen? Conferma che segna contro le piccole squadre e contro le forti non becca palla. Per carità generoso contro un avversario forte. Ha lottato senza avere ma mi chiedo se le voci di mercato lo abbiano condizionato. Ma fortunatamente anche questa storia finirà in pochi giorni.

Cesare – Interessante Raspadori che mi è piaciuto come sottopunta quando Spalletti è passato dal 4-3-3 al 4-2-3-1. Mi sembra una variante tattica molto concreta che potrà essere molto ben sfruttata. Comunque, dopo le vittorie di goleada nelle prime due partite, tutti aspettavamo il Napoli in partite contro avversari di maggior livello per dare un giudizio sul suo valore reale. E dopo questa partita con la Fiorentina penso che sia da rivedere, non tanto contro il Lecce, ma sicuramente contro la Lazio all’Olimpico dove il compito sarà ancora più arduo.

Guido – Tre osservazioni finali. Per sostituire il perno della squadra cioè Lobotka con un calciatore arrivato da tre giorni in evidente sovrappeso Spalletti deve essersi sentito molto preoccupato. O no?

Cesare- Mah secondo me il suo sostituto come centrale nel gioco delle coppie dovrebbe essere Demme e Ndombelè dovrebbe essere l’alter ego di Anguissa (ma se perde peso e si velocizza)

Guido – Seconda osservazione. A che ci serve Simeone?

Cesare- Mah se manca Oshimen secondo me Spalletti fa giocare Raspadori centravanti

Terza osservazione. Dicono che con Spalletti Elmas sia andato in analisi: non sa più chi è

Cesare – Concordo

LE SENTENZE

Meret- Cesare: brivido; Guido: incerto

Di Lorenzo- Cesare: ottimo; Guido: ecccellente

Mario Rui- Cesare: sufficiente; Guido: sufficiente

Rrahmani- Cesare: sufficiente; Guido: sufficiente

Kim- Cesare: sufficiente; Guido: sufficiente

Lobotka- Cesare: bloccato; Guido:deludente

Anguissa- Cesare: fortissimo; Guido: ottimo

Zelinski- Cesare: sottotono; Guido: come sempre

Lozano- Cesare: mediocre; Guido: irritante

Kvara- Cesare: insufficiente; Guido: nullo

Oshimen- Cesare: generoso; Guido: insufficiente

Elmas- Cesare: inutile; Guido: evanescente

Politano- Cesare: brillante; Guido: rapido

Raspadori- Cesare: ottimo; Guido: molto buono

Ndombele- Cesare: da rivedere; Guido:s.v.

Simeone- Cesare: non pervenuto; Guido:s.v.