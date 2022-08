Dionisi: «Raspadori? Da qui al 31 agosto mi auguro non esca nessuno, ma chi esce sarà sostituito»

Il tecnico del Sassuolo, Alessio Dionisi, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia degli impegni di Coppa Italia. Ha toccato anche argomenti relativi al mercato, a partire da Raspadori, per il quale è in corso la trattativa tra il Napoli e il club neroverde.

“Raspadori? “Questi siamo e con questi inizieremo e con questi ci presenteremo a giocare la prima partita ufficiale. Da qui al 31 agosto mi auguro che non esca nessuno ma se esce sarà sostituito e non mi stupirei se arrivasse qualcuno per completare perché la perdita di Traore non è una perdita da poco, sia per ruolo perché è un ruolo importante sia per le qualità del giocatore. Junior ha fatto un girone di ritorno molto molto positivo, è un peccato non averlo. Nello stesso ruolo c’è Ceide che sta crescendo, avrebbe trovato più spazio anche con Junior in rosa, poi speriamo che rientri presto”.