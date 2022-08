Di Marzio: La partenza di Petagna per Monza rallentata da Simeone. Adl tratta col Verona sulla formula

Il Napoli preferirebbe un semplice diritto di riscatto, l’Hellas spinge per l’obbligo. L’oramai ex 37 azzurro aspetta l’ok definitivo del club

La cessione di Petagna al Monza è praticamente cosa fatta. È ormai notizia di ieri. A rallentare la partenza dell’ormai ex centravanti del Napoli verso la Lombardia, però, c’è la trattativa tra gli azzurri e l’Hellas Verona per Giovanni Simeone. I due affari – scrive Gianluca Di Marzio di Sky – sono strettamente collegati. E senza l’ok definitivo della società scaligera, Adl non autorizzerà la partenza di Petagna. Sul Cholito c’è un’intesa di massima sulle cifre. A tenere banco è la formula. Di Marzio scrive:

Nelle scorse ore, il Napoli era vicino a chiudere l’operazione sulla base di un prestito oneroso a 3,5 milioni con diritto di riscatto fissato a 12 milioni di euro. Il Verona invece voleva l’obbligo di riscatto e non ha ancora accettato l’offerta presentata dal club di De Laurentiis. Le parti continuano a parlare, ma stanno rallentando la partenza dell’ex Atalanta e SPAL al Monza.