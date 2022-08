De Laurentiis: «All’Italia serve un accordo tra il Pd e la Meloni»

Nell’intervista rilasciata a Wall Street Italia, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha parlato anche di politica.

La ricetta che propone è un governo Meloni-Pd:

«Siamo arrivati a un giro di boa, dobbiamo decidere cosa fare per il futuro, non c’è dubbio che vada cambiata la Costituzione, non possiamo più nasconderci dietro a un dito: il Pd, la sinistra, di qua c’è la destra, il centro, no. Dobbiamo essere tutt’uno. Dirò una cosa scomoda: dobbiamo rappresentare l’Italia intera. Allora, se l’Italia è rappresentata in parte dalla destra e in parte dalla sinistra, dobbiamo fare in modo che le elezioni siano premianti per la Meloni da una parte e per il Pd dall’altra. So che presento uno scenario non accettabile dagli stolti. Come si dice: la madre degli stolti è sempre incinta. Su questo diktat tutti hanno fondato il proprio successo a carico del cittadino che non ha cultura, costanza e capacità per capire come farsi governare. Devono vincere loro due, si devono mettere d’accordo, chiamare Draghi come rinnovato Presidente del Consiglio, cambiare la Costituzione, far diventare l’Italia una repubblica presidenziale, regalare alla prima donna che da 30 anni costantemente fa politica, la Meloni… diventasse lei la presidente di una repubblica presidenziale e tutti vissero felici e contenti. Si rende conto che il nostro Paese è l’unico che ha avuto più governi al mondo? Detesto i compromessi, ma a volte sono necessari, per governare devi mettere da parte l’orgoglio, mettere assieme le due parti più forti».ù