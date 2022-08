Corsport: in 40mila spettatori per Napoli-Monza, esauriti Curve e Distinti superiori

Napoli-Monza, alle 18.30 al Maradona, segna il ritorno della passione del tifo napoletano dopo un’estate a dir poco turbolenta con la città tappezzata di striscioni contro De Laurentiis. Il calciomercato ha rapidamente spento la contestazione e oggi lo stadio proporrà un bel colpo d’occhio.

Prima al Maradona con il pubblico delle grandi occasioni, quarantamila spettatori previsti (apertura dei cancelli ore 16), con caccia al biglietto esplosa dopo la vittoria col Verona e dopo l’annuncio degli ultimi colpi di mercato. Esauriti a inizio settimana Curve e Distinti, la società ha aperto anche gli anelli inferiori dei due settori, c’è ancora ampia disponibilità per Distinti e Curva B, restano a disposizione pochi biglietti per Tribuna Nisida e Posillipo. Va avanti, parallela, anche la campagna abbonamenti. In città è riesploso l’entusiasmo che oggi sarà evidente per l’esordio al Maradona