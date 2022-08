Corsport: il Psg vuole Fabian, 25 milioni è il prezzo giusto. Nell’affare rientra Navas al Napoli

Il centrocampista spagnolo non vuole rinnovare, ieri ha saltato l’amichevole e l’interesse dei parigini potrebbe favorire l’arrivo a Napoli del portiere

Fabian Ruiz al Psg e Keylor Navas a Napoli. Ecco cosa scrive Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport:

Fabian è pronto a partire: lo vuole il Psg, lo tratta il Paris e offre più o meno 25 milioni tra base fissa e bonus. Niente male per un giocatore in scadenza che, tra l’altro, ha ribadito a più riprese la sua volontà di non rinnovare.

La trattativa con il Psg è entrata nella fase calda, facciamo anche cruciale, e non è un caso che ieri sia il Napoli sia il giocatore abbiano deciso di comune accordo di evitare la partita con l’Espanyol.

Il Psg è venuto fuori di gran carriera, in silenzio, ed è pronto ad affondare il colpo.

Due più due? Spesso fa quattro, certo: il club azzurro tratta Navas da un po’. Il costaricano Keylor Navas, 35 anni il trentacinquenne portiere del Costa Rica che è stato scavalcato da Donnarumma e che ha perso anche la fascia di capitano: potrebbe entrare nell’operazione; potrebbe.