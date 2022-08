Corsport: il Napoli sale a 33 milioni per Raspadori, a 35 si può chiudere

La trattativa infinita per Raspadori, ne scrive il Corriere dello Sport con Antonio Giordano che ha scritto che Rasspadori e Simeone potrebbero essere alternativi:

Non potendo aggiungere Ounas come parziale contropartita tecnica, e non essendoci la volontà di forzare nelle pieghe dei propri conti, il Napoli s’impenna sino ai trentatré milioni di euro, il massimo che possa chiedere a se stesso e alle proprie finanze. Visto che il mercato va anche interpretato, un sospetto sorge spontaneo: a trentacinque, il sacrificio verrebbe compiuto, perché Raspadori è un profilo alto, perché è giovanissimo, perché piace a Spalletti, perché può fare la sottopunta del 4-2-3-1, l’esterno del 4-3-3 ed eventualmente, anche consentire a Osimhen di rifiatare.