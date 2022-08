CorSport: Acerbi disposto a rinunciare a 400 mila euro per l’Inter, che però ha ancora altre priorità

Ieri l’agente di Acerbi, Pastorello, ha incontrato la dirigenza dell’Inter. Al termine del summit di mercato ha parlato di piccoli passi avanti. Il Corriere dello Sport spiega a che punto è la trattativa. Acerbi si trasferirebbe subito in nerazzurro, ma l’Inter ha altre priorità.

“dal punto di vista tecnico, in viale Liberazione hanno altre priorità: in cima alle preferenze nerazzurre c’è Chalobah del Chelsea (oggi contatto tra gli agenti e il club londinese) e subito dopo Akanji del Borussia Dortmund, ma sono entrambe piste complicate”.

La Lazio ha aperto al prestito del suo difensore. Ieri Pastorello e l’Inter hanno parlato soprattutto delle mensilità di luglio e agosto.

“Acerbi aveva dato la disponibilità a rinunciare ad una. La seconda, nei piani del presidente biancoceleste, avrebbe dovuto accollarsela l’Inter, pagando circa 500 mila euro per il prestito. Marotta e Ausilio, però, da questo punto di vista sono stati molto fermi: il prestito deve essere gratuito. Così sarà il difensore, nel caso, a fare un ulteriore sacrificio, lasciando per strada anche la seconda mensilità: vuole l’Inter a tutti i costi e questo gesto, che gli costerebbe più di 400 mila euro netti, sarebbe un modo per dimostrarlo in maniera concreta. Plausibile, comunque, che possa recuperare qualcosa, inserendo dei bonus nel contratto con cui si legherebbe all’Inter”.