L’agente di Acerbi: «Piccoli passi avanti verso l’Inter. La Lazio ha aperto al prestito»

“È andata bene, abbiamo fatto solo il punto della situazione, è noto che l’Inter cerchi un difensore centrale. Vediamo se sarà Acerbi o un altro, devo essere sincero sono stati onesti nel confermare che ci sono altre piste. Il ragazzo essendo italiano e avendo già lavorato con Inzaghi può essere uno dei candidati. Però abbiamo fatto un piccolo passo in avanti, perché la Lazio ha aperto al prestito”.

Andrebbe molto volentieri all’Inter anche per Inzaghi?

“Sì, molto. Chiaramente era uno degli obiettivi, se dovesse andare via dalla Lazio l’Inter sarebbe una delle mete preferite”.

Arriva Lazio-Inter, con quale maglia è più probabile che giochi?

Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, c’è un accordo di massima tra l’Inter e Acerbi, ma la situazione non è del tutto definita: l’Inter non ha ancora rinunciato a Chalobah del Chelsea e Akanji del Borussia Dortmund, trattative più complesse rispetto a quella per il laziale.