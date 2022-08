Cori pro-Putin, la Uefa multa il Fenerbahce e decreta la chiusura parziale dello stadio

L’ammenda è di 50mila euro, i posti sottratti al pubblico sono 5mila. Il club turco è stato ammonito per il comportamento scorretto della squadra

La Uefa ha chiuso l’indagine sui cori pro-Putin intonati dai tifosi del Fenerbahce durante la gara contro la Dinamo Kiev, a fine luglio. La decisione finale è stata di sanzionare il club turco per 50mila euro e chiudere parzialmente lo stadio per la prossima competizione Uefa che il Fenerbahce giocherà come squadra ospitante. Lo scrive Calcio e Finanza.

La decisione dell’UEFA è stata quindi la seguente:

ammonire il Fenerbahçe per il comportamento scorretto della sua squadra.

multare il Fenerbahçe di € 50.000 e ordinare la chiusura parziale dello stadio del Fenerbahçe SK, per almeno 5.000 posti, durante la prossima partita della competizione UEFA per club in cui il Fenerbahçe giocherà come squadra ospitante, per il lancio di oggetti e la trasmissione di un messaggio provocatorio di natura offensiva, ovvero canti illeciti. Tale chiusura parziale dello stadio è soggetta a un periodo condizionale di due anni, a partire dalla data della presente decisione.