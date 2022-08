Conte: «Non sarebbe giusto punire me e Tuchel, le risse nel calcio accadono…»

“La squalifica? In molte situazioni sono stato bravo a mantenere la calma e non ho avuto una reazione eccessiva”

Non è giusto, dice Antonio Conte. La squalifica no. Una mezza rissa, nel calcio, ogni tanto ci sta. Pure tra allenatori. Con Tuchel, dice il tecnico del Tottenham, non è successo niente di che. Ma comunque, dovessero davvero punirlo, non farebbe ricorso.

“E’ giusto, è giusto restare al mio posto, in panchina. Di sicuro dopo questo tipo di situazione si può imparare molto ma allo stesso tempo in molte situazioni sono stato bravo a mantenere la calma e non ho avuto una reazione eccessiva“, ha detto Conte.

“Dobbiamo accettare e avere rispetto per ogni decisione, ma a volte questo tipo di situazione può accadere. Non è la prima volta, non sarà l’ultima che due allenatori non si comportano nel modo giusto o non vanno d’accordo. Ma la cosa più importante è che dobbiamo andare avanti, avere rispetto reciproco. E per me la situazione finisce lì”.