Atmosfera tesa al Psg: c’è impazienza per la lentezza delle operazioni in uscita (tra cui Navas)

Su Le Parisien. Campos e Galtier accusano Henrique per gli affari non conclusi, che bloccano le entrate. E anche gli esuberi iniziano ad infastidirsi

Secondo quanto scrive Le Parisien, c’è tensione al Psg. E la situazione è peggiorata negli ultimi giorni. Il motivo è la mancata capacità di Antero Henrique a chiudere le trattative in uscita a soli otto giorni dalla fine del mercato. Mentre infatti Luis Campos si occupa di raggiungere gli accordi con i club, è il brasiliano ad occuparsi delle condizioni economiche, sia in entrata che in uscita. Ma è poco elastico e leggero. Così le operazioni di uscita che non si realizzano, bloccano anche quelle in entrata: Paredes alla Juventus, Ander Herrera all’Athletic Bilbao, Idrissa Gueye all’Everton o Keylor Navas al Napoli sono alcune delle uscite che Antero Henrique non ha terminato.

Henrique ha promesso ai giocatori in uscita di concretizzare le loro partenze prima della fine del mercato, ma ancora non si è mosso nulla e ora anche loro sono insofferenti.