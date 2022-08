L’Equipe: Navas tornerà ad allenarsi col Psg in settimana, a meno che non si trasferisca a Napoli

Secondo quanto scrive L’Equipe, Keylor Navas tornerà ad allenarsi con il Psg questa settimana. Oggi il portiere è stato sottoposto ad ulteriori esami per il mal di schiena che gli ha impedito di partecipare alla trasferta a Lille. Gli è stata riscontrata una lieve pubalgia. Il quotidiano francese scrive che la trattativa con il Napoli continua.

