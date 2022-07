Valverde e la sua compagna drogati e rapinati ad Ibiza. Il racconto su Instagram

È solo al tremine della loro esperienza ad Ibiza che Federico Valverde, centrocampista del Real Madrid, e la sua compagna Mina Bonino hanno raccontato l’increscioso episodio che li ha coinvolti all’arrivo sull’isola, lo scorso 25 giugno: sono stati rapinati nelle casa che avevano affittato. Il racconto è di Mina Bonino, che lo affida ad Instagram. E che aggiunge un particolare: ritiene di aver ragione di credere che lei e il calciatore del Madrid siano stati drogati perché non si accorgessero di quanto stava accadendo.

Continua:

«Trovai le valigie aperte, in salotto. C’erano le mie infradito, Leslie stava sistemando tutto. Mi chiese se stessi cercando qualcosa. Penso che fossi sotto l’effetto di droghe: mi feci una risata, non avevo capito nulla. Al momento di andare in spiaggia, mi allontanai per andare a prendere dei soldi. Quando aprii il portafoglio, mi accorsi che era vuoto. Il cuoco venne da me e mi raccontò che al suo arrivo, in mattinata, aveva trovato già tutto in disordine»