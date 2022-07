The Athletic: Ronaldo sta tornando in Inghilterra per parlare con lo United del suo futuro

Non è chiaro se si allenerà con la squadra, ma sicuramente avrà un colloquio faccia a faccia con Ten Hag nei prossimi giorni. Il club è fiducioso

Secondo quanto scrive The Athletic, Cristiano Ronaldo sta tornando in Inghilterra per avere un colloquio con il Manchester United circa il suo futuro. Ronaldo non ha seguito la squadra nel ritiro pre-campionato in Thailandia e Australia adducendo motivi familiari. Deve ancora iniziare a lavorare con il nuovo allenatore, Erik ten Hag.

Ora è atteso a Manchester, dove parlerà con il club dopo averlo informato del suo desiderio di andar via questa estate se arriverà un’offerta adeguata. Per lo United Ronaldo continua a non essere in vendita.

“Non è chiaro adesso se si allenerà con lo United domani, ma si prevede di avere un dialogo faccia a faccia con Ten Hag nei prossimi giorni. Il club vede il suo ritorno come un segno positivo. Le fonti interne suggeriscono che è sempre più probabile che Ronaldo rimanga allo United, ma c’è ancora una mancanza di chiarezza sulla situazione”.