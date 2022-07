«Sulla finale Champions il ministro dell’Interno francese ha mentito, ha raccontato cazzate»

«Inizialmente il ministro dell’Interno aveva parlato di 30mila biglietti falsi. Alla fine ne sono stati contati solo 2800. Aveva anche detto che era colpa degli inglesi, che avevano combinato un pasticcio. In realtà non è così. Gli inglesi non erano responsabili. Sono stati messi in mezzo per niente. È stata la scarsa organizzazione a causare tutte le difficoltà incontrate, in particolare i controlli allo stadio».