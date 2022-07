Spalletti: «Meret? È giovane e affidabile, ma nessuno ormai garantisce il posto sicuro»

In conferenza: «Bisogna mostrare il proprio valore. Vale anche per Politano. Ospina? Ha scelto così, avrà le sue motivazioni, che accetto».

In conferenza stampa, la prima da Dimaro, l’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, ha parlato anche di Alex Meret, che Giuntoli ha detto che rinnoverà con il Napoli. E dell’alternanza tra i portieri.

«Meret ha commesso un errore come tanti altri in quel periodo, è giovane, affidabilissimo. Sta facendo allenamenti fatti bene per migliorare le cose su cui è carente, migliora e fa vedere di essere a livello degli altri. Ormai non c’è più nessuno che ti garantisce il posto sicuro, per cui uno deve far vedere il suo valore e confrontarsi con un compagno di squadra che a volte vuole giocare al suo posto, ma dipende sempre da quello che proponi e che fai».