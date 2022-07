Spalletti: «Lo scorso anno abbiamo fatto un lavoro eccezionale, bisogna essere leali nel giudicare il Napoli»

Nella prima conferenza stampa da Dimaro l’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, è tornato a parlare anche della scorsa stagione. C’è sicuramente amarezza per aver sfiorato lo scudetto, ma il Napoli ha fatto una stagione straordinaria e questo va riconosciuto alla squadra, questo il senso delle sue parole.

«Si dimentica da dove siamo partiti e cosa è successo nelle ultime due stagioni. Bisogna essere leali nel valutare e commentare il lavoro della squadra… è un lavoro eccezionale, come il risultato, perché siamo entrati in Champions dalle prime partite, abbiamo avuto anche delle sconfitte che per il nostro livello potevamo evitare, ma abbiamo anche fatto delle vittorie molto importanti, per cui bisogna avere la serenità di accettare il risultato senza creargli una cappa che riguarda solo la non vittoria del campionato. Quando sono arrivato si parlava solo del Verona, ora abbiamo la Champions e si parla solo dello scudetto mancato, c’è da essere obiettivi e cauti nelle valutazioni, perché ci sono anche altre squadre che vogliono la Champions o lo scudetto, che si sono attrezzate e pensavano di esserlo anche lo scorso anno. Si parte nella maniera corretta, mano nella mano tutti insieme per poi valutare la nostra qualità. Abbiamo fatto un ottimo campionato, poi c’è un po’ di amarezza ma colgo l’occasione per ringraziare tutti, anche quelli che sono andati via e sono stati importanti, come Insigne, ci hanno dato la soddisfazione della Champions».