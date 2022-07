Sacchi: «I tifosi sbagliano con Adl. Non sarà simpatico ma ha portato il Napoli in Champions»

Alla Gazzetta: «Osservo con curiosità e interesse il nuovo Napoli. Il rapporto tra i tifosi e il presidente non è dei migliori e questo è un problema».

La Gazzetta dello Sport intervista Arrigo Sacchi. Il tema è quello del prossimo campionato. Sacchi vede favorita l’Inter.

«Vedo l’Inter in vantaggio. Dal punto di vista tecnico e dell’esperienza, per me, anche nello scorso campionato era la più forte. Poi ha vinto il Milan, con merito, ma i valori rimangono».

E dopo l’Inter?

«La Juve è difficile che fallisca due stagioni di fila. Sta comprando giocatori che vanno bene ad Allegri, e questo è positivo. Devono ritrovare quello spirito battagliero che li ha sempre caratterizzati».

Il Milan?

«Lì, a lottare per il titolo. A un patto, però: che dimentichino in fretta quello che hanno fatto, una specie di miracolo, e si mettano sotto a lavorare per cercare di migliorare e di colmare quelle lacune evidenziate nello scorso campionato. Partono dall’entusiasmo per lo scudetto conquistato, e questa è una bella dose di energia, ma guai a loro se si sentono arrivati».

A Sacchi viene chiesto anche del nuovo Napoli:

«Lo osservo con curiosità e con interesse. Mi sembra che il rapporto tra i tifosi e il presidente De Laurentiis non sia dei migliori e questo è un problema. Ma in questo caso sono i tifosi a sbagliare: magari potrà non essere simpatico, ma De Laurentiis li ha portati dalla serie C alla Champions League e ha saputo tenere in ordine i bilanci».