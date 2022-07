Repubblica su Bremer alla Juve: la creatività di Marotta è stata spazzata via dalla liquidità

Finora l’Inter ha concluso affari con esborsi economici ridotti: parametri zero o prestiti. Ma su Bremer non è stato in grado di battere la Juve

La Juventus ha battuto l’Inter per Bremer. Una beffa che adesso costringe i nerazzurri a trattenere Skriniar.

I tifosi sono in subbuglio, Inzaghi è deluso. Il giudizio sul mercato dell’Inter, scrive Repubblica, va necessariamente rivisto.

“La piazza è in subbuglio, Inzaghi è deluso: aver perso in pochi giorni prima Dybala e poi Bremer, con cui l’accordo era dello scorso gennaio, costringe a rivedere i giudizi positivi sul mercato dell’Inter. Fatto di grandi operazioni creative, griffate Marotta, come quella di Lukaku, e da colpi con ridotti esborsi economici: parametri zero come Mkhitaryan e Onana o prestiti come Asllani e Bellanova. Ma quando è servito investire, la creatività è stata spazzata via dalla liquidità“.