Repubblica: il Milan è più debole dello scorso anno, Kessié non è stato sostituito

Le carenze del Milan si sono notate in Ungheria, dove i campioni d’Italia hanno incassato tre gol in mezzora dal modesto Zte.

Sabato grigio per le amichevoli, sia pure nel calcio di luglio. L’Inter ha perso 1-0 a Lens. Il Milan è stato battuto 3-2 dagli ungheresi del Zte. Scrive Repubblica:

Le carenze del Milan si sono notate in Ungheria, dove i campioni d’Italia hanno incassato tre gol in mezzora dal modesto Zte. Giroud e Krunic renderanno a gioco lungo meno amara la sconfitta (3-2), ma i rossoneri – è un dato di fatto – sono più deboli dell’anno scorso, visto che Kessié non è ancora stato sostituito e che l’upgrade in attacco, giudicato essenziale da Pioli per il salto di qualità, ancora non c’è.

Resta in piedi la trattativa per il belga De Ketelaere che oggi non è stato convocato per la prima giornata del campionato belga.