Pippo Inzaghi si presenta alla Reggina : «Non era facile per me ripartire, qualche mazzata l’ho presa»

“Ringrazio il presidente Saladini e il presidente Cardona. Sono molto molto orgoglioso di essere qui oggi. Quando ho accettato sapevo delle difficoltà, sapevo da dove saremmo dovuti partire. Però, rimboccandoci le maniche, con una proprietà del genere, un tifo del genere, con queste ambizioni, con la mia durata del contratto che per me è una cosa importante, credo che possiamo toglierci delle soddisfazioni. C’è da lavorare tanto, ma riusciremo a togliercele. Non era facile per me ripartire. Qualche mazzata l’ho presa e mi ha fatto male a livello umano. Ero molto deluso, umanamente. Devo dire che ho trovato un presidente che ha fatto qualcosa di straordinario. Non potevo quindi rinunciare a un trasporto del genere e a un’umanità incredibile, oltre alla voglia di fare bene. Dobbiamo scontrarci con la realtà che è difficile: chiedo alla gente di avere pazienza. Per diventare dei vincenti ci vogliono tutte le componenti e serve tempo. L’inizio sarà difficile, ma saremo competitivi. Mi dispiace giocare due partite fuori casa: il calore della gente, che ho trovato ieri all’aeroporto, avrebbe fatto tanto. Tutti insieme, se abbiamo la pazienza giusta, potremo un giorno gioire, perché qui ci sono i presupposti giusti. Sono felice”.