Passarella: «Sto bene, non ho nessuna malattia degenerativa. Ho soltanto avuto un po’ di depressione»

Ieri il quotidiano argentino Olè scriveva che Daniel Passarella stava male, complice l’unione di due patologie degenerative: il morbo di Parkinson e l’Alzheimer. Ma in una intervista alla Gazzetta dello Sport oggi in edicola, l’ex difensore di Sarmiento, River Plate, Fiorentina e Inter, due volte campione del mondo con l’Argentina nel 1978 e nel 1986, smentisce le indiscrezioni circolate.

«Ho 69 anni e ne ho già viste di tutti i colori, per cui non mi sorprendo più di niente. Conosco il mondo dell’informazione e so che c’è sempre più gente che vuole stupire pubblicando notizie di ogni genere, speculando soprattutto sulle persone famose. Io posso assicurare tutti, anche i tanti amici italiani che sto bene e per fortuna non ho nessuna di quelle malattie di cui non conosco nemmeno il nome. Ho soltanto avuto un po’ di depressione, questo sì, perché abbiamo attraversato tutti un brutto periodo, ma niente di più. Può succedere a tutti di essere tristi e chissà quante milioni di persone nel mondo si sono sentite depresse come me, ma da qui ad andare oltre ce ne vuole».