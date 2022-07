Napoli, per Olivera allenamento differenziato in campo, Kvaratskhelia segna nella partitella

Seduta pomeridiana nel primo giorno di ritiro estivo. Il club annuncia ufficialmente che Olivera ha scelto la maglia numero 17

Primo giorno di ritiro per il Napoli a Dimaro. Nella seduta di allenamento pomeridiano la squadra ha effettuato una partitella interna sul campo di Carciato. Tra i gol si segnalano quelli di Lozano, Fabian, Petagna, Zerbin e, soprattutto, il primo gol in maglia azzurra di Kvicha Kvaratskhelia. Alla partitella non ha partecipato Mathias Olivera che ha svolto solo allenamento differenziato per non affrettare i tempi sul recupero dall’infortunio al ginocchio rimediato in Nazionale a metà giugno. Per lui solo lavoro personalizzato con il pallone. Intanto il Napoli ha annunciato ufficialmente che Olivera ha scelto come numero di maglia il 17, appartenuto a Marek Hamsik.