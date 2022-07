Nagelsmann punzecchia la Juve: «In Italia non è facile tenersi in forma, dobbiamo lavorare con De Ligt…»

Continua la querelle a distanza tra De Ligt e la Juventus. Passato al Bayern, l’olandese aveva già fatto riferimento a delle metodologie di gioco e di allenamento che, a Torino, non lo entusiasmavano particolarmente. Nei giorni successivi era intervenuto Bonucci, che aveva affermato che le frasi di De Ligt “non erano state carine“. A mettere altra benzina sul fuoco ci ha pensato l’allenatore dei bavaresi, Nagelsmann, che ha punzecchiato (e parecchio) la Juventus, dichiarando che De Ligt non è abituato ad allenamenti duri (e anzi, nemmeno tanto duri) e che negli ultimi anni ha giocato poco. Di seguito, le sue parole.

«Gli ho parlato dopo l’allenamento e ha detto che l’allenamento è stato il più duro degli ultimi quattro anni. E devo dire che non è stato neanche così duro… è la normalità per il dottor Broich. Non ha giocato molti minuti la scorsa stagione, e ho sentito che in Italia poi non è facile tenersi in forma. Dobbiamo lavorare duramente con lui…»