De Ligt, la frecciatina: «Io credo di essere uno che difende ma anche uno con qualità nel giocare il pallone»

Una frecciatina più o meno velata alla Juventus, e forse ad Allegri, nelle prime dichiarazioni di De Ligt da calciatore del Bayern. Il difensore olandese ha detto di aver scelto di cambiare aria anche e soprattutto per questioni tattiche, di sentirsi più “adatto” al calcio di Nagelsmann piuttosto che a quello proposto nella sua esperienza in bianconero.

Alla Bild, De Ligt ha riferito che a consigliargli il trasferimento è stato il tecnico della sua Nazionale.

«A inizio estate avevo discusso del mio futuro con Van Gaal e non ha avuto altro che belle parole per il Bayern. Ne ha elogiato la filosofia e mi ha detto che se fossi andato lì, me ne sarei innamorato. Nagelsmann ha dimostrato che i giovani con lui possono crescere. Io mi vedo ancora come tale e voglio migliorare»