Moggi: «Dybala al Napoli? Con Osimhen darebbe spettacolo ma mancherebbe un po’ di peso»

Luciano Moggi è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli.

L’ex direttore degli azzurri e della Juventus ha commentato l’ipotesi di un trasferimento di Dybala al Napoli.

«Dybala è un campione, ma negli ultimi due anni ha avuto un al rendimento al ribasso. Ha avuto il covid, tanti infortuni muscolari, ma non si discute. Messo vicino a Osimhen darebbe spettacolo ma forse mancherebbe un po’ di peso nelle partite interne, quando gli avversari si chiudono. Darebbe entusiasmo? L’entusiasmo lo dà il campo, non il mercato. Il calciatore è forte, i piedi e la testa sono quelli giusti ma manca di peso. Se lo metti assieme a uno come Osimhen, diventa un problema nello scardinare le difese. Forse prenderei uno più d’area di rigore, bravo a creare spazi. Dove va Dybala? Secondo me va all’Inter»