Mediaset: il Napoli ha un piano Cristiano Ronaldo

Come scritto dal Napolista, il Bayern vuole Osimhen ma noi avevamo detto che sarebbe stato sostituito da Belotti. Loro puntano più in alto

Mediaset sostiene che il Napoli abbia un piano per portare Cristiano Ronaldo a Castel Volturno (sarà bello esserci al momento del primo impatto).

Secondo Mediaset sarebbe il Bayern Monaco a innescare il domino degli attaccanti (come peraltro scritto dal Napolista due giorni fa) con una proposta folle per Osimhen: fino a 120 milioni di euro.

Noi del Napolista, però, abbiamo scritto che il prescelto per il dopo Osimhen sarebbe stato Belotti. Mediaset invece rilancia decisamente alto. E scrive:

Mossa che potrebbe aprire il dialogo con Mendes, da qualche tempo a caccia di una nuova sistemazione per CR7 e per la sua voglia di giocare ancora in Champions.